Benevento, under 16: la Lazio si impone all'Avellola La capolista ha vinto con il punteggio di 3-0

Benevento - Lazio 0-3

Benevento (4-3-3): Gargiulo; Esposito (28'st Umile), Guerra, Eletto, Polverino; Varone, Pellegrino (28'st Politi), Rucci (9'st D'Ambrosio); Fierro (15'st Rispoli), Ciprio (15'st Patricelli), Carfora (28'st Ruggiero). A disp.: Simeoli, Fastiggi, Napolitano. All.: Fusato

Lazio (4-3-3): Renzetti; Volpe (35'st Losi), Barone, Bordoni (35'st Stano), Ercoli (43'st Aquilani); Paolocci, Silvestri, Gelli (35'st Cesari); Ceccarelli (43'st Paparelli), Serra (35'st Di Florio), Cuzzarella (13'st Ferrari). A disp.: Mazzù, Marinaj. All.: Alboni

Arbitro: Striamo di Salerno

Assistenti: Di Minico di Ariano Irpino e Lemons di Nola

Reti: 16'pt Volpe, 5'st Cuzzarella, 13'st Serra

Il Benevento esce sconfitto dal big match giocato questo pomeriggio all'Avellola contro la capolista Lazio. L'incontro è stato molto combattuto sin dalle prime battute, con i capitolini che sono riusciti a passare in vantaggio al 16' grazie a un colpo di testa di Volpe sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La truppa di Fusaro è sempre stata in partita per cercare il pareggio, ma al 5' della ripresa Cuzzarella ha raddoppiato per gli ospiti al termine di un batti e ribatti in area. Come se non bastasse, al 13' Serra ha approfittato di un errore di Varone per punire ancora una volta Gargiulo. Non è mancato l'orgoglio da parte del Benevento che più volte è andato vicino al gol della bandiera, in particolar modo con Guerra e Umile, senza però riuscire ad accorciare le distanze. Un risultato che chiude il girone d'andata con la Strega al terzo posto. La seconda parte di stagione comincerà il prossimo 30 gennaio, con i giallorossi che ospiteranno all'Avellola il Frosinone.

I risultati della 9^ giornata:

Benevento - Lazio 0-3

Napoli - Cosenza 19 dicembre

Reggina - Lecce 1-0

Roma - Frosinone 2-0

Salernitana - Crotone 2-3

La classifica:

Lazio 24

Roma 20

Benevento 18

Napoli 15*

Reggina 12

Cosenza 9*

Crotone 8

Lecce 7

Frosinone 6

Salernitana 2