Under 16, crescita costante per il Benevento di Fusaro Girone d'andata chiuso al terzo posto per i giallorossi

Diciotto punti in nove partite. E' questo il ruolino di marcia dell'under 16 del Benevento che ha dato vita a un girone d'andata positivo, con la classifica che la vede al terzo posto dietro alle due capitoline. Spumeggiante l'inizio di stagione con le vittorie consecutive ottenute contro Frosinone, Cosenza e Lecce. Amaro il ko rimediato all'Avellola con la Reggina, immediatamente riscattato nel derby con il Napoli in terra partenopea. Ricche di gol le vittorie con Salernitana e Crotone, intervallate dalle sconfitte con Roma e Lazio maturate tra le mura amiche. Quello di Fusaro è un Benevento che cresce di giornata in giornata, sempre più consapevole delle proprie consapevolezze e idee di gioco. Il cammino dei sanniti riprenderà il prossimo 30 gennaio, quando all'Avellola si presenterà il Frosinone. Comincerà una seconda parte di stagione che la Strega vorrà affrontare nel modo giusto, in modo da centrare la qualificazione ai play off e, perché no, tentare di insidiare le capitoline per i primi due posti della classifica.

Il cammino del Benevento:

1^ Frosinone - Benevento 0-1

2^ Benevento - Cosenza 4-0

3^ Lecce - Benevento 0-2

4^ Benevento - Reggina 1-2

5^ Napoli - Benevento 0-2

6^ Benevento - Roma 0-2

7^ Benevento - Salernitana 6-0

8^ Crotone - Benevento 2-5

9^ Benevento - Lazio 0-3

La classifica:

Lazio 24

Roma 20

Benevento 18

Napoli 15*

Reggina 12

Cosenza 9*

Crotone 8

Lecce 7

Frosinone 6

Salernitana 2

*una partita in meno

Il programma della prima giornata di ritorno (30 gennaio):

Benevento - Frosinone

Crotone - Lazio

Napoli - Lecce

Roma - Cosenza

Salernitana - Reggina