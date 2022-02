Under 16, il Lecce espugna l'Avellola Sconfitta del Benevento tra le mura amiche

Benevento: Gargiulo, Umile, Ciurleo (21'st Bisogno), Guerra, Pellegrino (13'st Polverino), Eletto, Varone (3'st D'Ambrosio), Rucci (21'st Ruggiero), Ciprio, Carfora, Fierro (13'st Patricelli). A disp.: Simeoli, Fastiggi, Napolitano, Esposito. All.: Fusaro

Lecce: Verdosci, Pinto, Montagna, Sorino, Russo, Pacia, Patarnello (35'st Magnati), Pantaleo, Simone (28'st Angelini), Iasevoli (22'st Colaci), Palma (35'st Pulpito). A disp.: Delucci, Malagnino, Semeraro, Lauretti. All.: Mazzeo

Marcatori: 35'pt Pinto (L), 1'st Iasevoli (L), 18'st aut. Eletto (L), 33'st Carfora

Battuta d'arresto da parte dell'under 16 del Benevento che è stata sconfitta all'Avellola dai pari età del Lecce. Gli ospiti hanno sbloccato il risultato sul finire del primo tempo grazie a una marcatura realizzata da Pinto. Nella ripresa Iasevoli ha raddoppiato, poi il Benevento si è trovato sotto di tre reti al 18' a causa di una sfortunata autorete di Eletto. Il gol di Carfora è servito solo per aggiornare il tabellino. Il Benevento resta a quota 21 punti in classifica. Nella prossima giornata affronterà la Reggina in trasferta.

I risultati della 3^ giornata di ritorno:

Benevento - Lecce 1-3

Crotone - Cosenza 3 marzo

Lazio - Frosinone 0-0

Roma - Reggina 0-0

Salernitana - Napoli

La classifica:

Lazio 28

Roma 24

Benevento 21

Napoli 21

Reggina 13

Lecce 10

Cosenza 9*

Crotone 8**

Frosinone 7*

Salernitana 2