Benevento, le under 16 e 15 affrontano la Reggina Impegno in trasferta per le due formazioni giallorosse

Tornano in campo le compagini under 16 e 15 del Benevento che domani affronteranno la Reggina in trasferta. Sono degli incontri molto importanti per entrambe che cercano i tre punti per consolidare in maniera ancora più decisa il proprio posto nei play off, tra l'altro è un traguardo sempre più vicino all'aritmetica considerato il +14 sul settimo posto a sei giornate dalla fine della stagione regolare. A partire sarà la compagine guidata da Carbone che sarà in scena alle 10:30. Precisamente due ore dopo, alle 12:30, sarà la volta dell'under 16.

Il programma della 4^ giornata di ritorno:

Cosenza - Lazio

Frosinone - Salernitana

Lecce - Crotone

Napoli - Roma

Reggina - Benevento

Classifica under 16:

Lazio 31

Roma 27

Napoli 27

Benevento 24

Reggina 16

Crotone 11

Lecce 10

Frosinone 10

Cosenza 9

Salernitana 2

Classifica under 15:

Roma 31

Napoli 28

Frosinone 24

Benevento 24

Lazio 22

Reggina 13

Lecce 10

Crotone 10

Cosenza 5

Salernitana 5

LE ALTRE - Riposano, invece, la Primavera e l'under 17 per via del turno di sosta individuale. La compagine guidata da Romaniello tornerà in campo sabato prossimo nella difficile trasferta di Frosinone. L'under 17, reduce dalla vittoria di giovedì contro la Reggina, ospiterà il Perugia il prossimo 20 marzo.