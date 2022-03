Under 16 Benevento, il Napoli espugna l'Avellola Vittoria dei partenopei in casa dei giallorossi

Benevento - Napoli 1-3

Benevento: Gargiulo, Esposito (10'st Umile), Ciurleo, Guerra, Pellegrino (30'st Varone), Eletto, Rucci (1'st Politi), Bisogno (10'st Polverino), Patricelli (27'st Galdo), Carfora, Fierro (1'st D'Ambrosio). A disp.: Simeoli, Napolitano, Ruggiero. All.: Fusaro

Napoli: Petrone, Sparavigna (1'st Gambardella), De Crescenzo, Borrelli (33'st Cantone), Esposito, Cefariello, Malasomma (33'st Parisi), D'Angelo, Pinzolo (17'st Raggioli), Borriello (17'st De Chiara), Stasi (39'st Campanile). A disp.: Puca, De Luca, Valentino. All.: Malafronte

Arbitro: Palomba di Torre del Greco

Assistenti: Pisani di Nocera Inferiore e Iezza di Sala Consilina

Marcatori: 20'pt e 34'pt Stasi (N), 29'st Raggioli (N), 34'st Carfora (B)

Sconfitta per l'under 16 del Benevento nel derby giocato contro il Napoli all'Avellola. Gli azzurri si sono imposti con il punteggio di 3-1, con il vantaggio firmato da Stasi dopo venti minuti di gioco. Al 23' la Strega ha avuto l'opportunità di pareggiare i conti grazie a un calcio di rigore, ma Carfora dagli undici metri ha fallito l'appuntamento con il gol sparando alto. Sul finire della contesa gli ospiti hanno raddoppiato con Stasi che ha firmato la doppietta personale con una conclusione dal limite che non ha lasciato scampo a Gargiulo. Nella ripresa i giallorossi hanno cercato più volte di accorciare le distanze, ma il Napoli ha chiuso la contesa al 29' con un contropiede finalizzato da Raggioli. Cinque minuti dopo Carfora ha siglato il gol della bandiera, portando il risultato sul definitivo 3-1. Si tratta di una sconfitta che non stravolge la classifica dei giallorossi, visto che restano al quarto posto e con la certezza di partecipare ai play off. Nella prossima giornata ci sarà l'insidiosa trasferta a Trigoria contro la Roma.

I risultati della 5^ giornata di ritorno:

Benevento - Napoli 1-3

Crotone - Reggina 1-1

Frosinone - Cosenza 1-1

Lazio - Lecce 3-0

Salernitana - Roma 0-3

Classifica under 16:

Lazio 37

Roma 33

Napoli 30

Benevento 27

Reggina 17

Lecce 13

Crotone 12

Frosinone 11

Cosenza 10

Salernitana 5