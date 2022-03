Benevento, colpaccio dell'under 16: battuta la Roma a Trigoria Pesante successo dei sanniti con le reti di Bisogno e Fierro

Roma - Benevento 0-2

Roma: De Franceschi, De Luca (30'st Cioffredi), Litti, De Campos, Mirra, Feola, Tumminelli, Ragone, Musella (34'st Papa), Della Rocca (12'st Guglielmelli), Nardozi. A disp.: Guerrieri, Obleac, Occhi, Ceccarelli, Alaj, Fravola. All.: Falsini

Benevento: Gargiulo, Umile (20'st Esposito), Ciurleo, Guerra, Pellegrino, Eletto, Bisogno (14'st Polverino), Rucci (39'st Varone), Ciprio (39'st Patricelli), Carfora, D'Ambrosio (20'st Fierro). A disp.: Salamone, Fastiggi, Napolitano, Politi. All.: Fusaro

Arbitro: Fantozzi di Civitavecchia

Assistenti: Viziru di Roma 1 e Palmigiano di Ostia Lido

Marcatori: 13'pt Bisogno, 38'st Fierro

Note: Espulsi al 38'pt Tumminelli e al 41'st Mirra

Colpaccio dell'under 16 del Benevento che ha espugnato Trigoria con il risultato di 2-0. Il vantaggio sannita l'ha messo a segno Bisogno dopo tredici minuti dal fischio d'inizio. I padroni di casa hanno terminato il primo tempo in dieci uomini per via dell'espulsione rimediato da Tumminelli al 38'. Nella ripresa, precisamente al 38', Fierro ha raddoppiato mettendo in cassaforte il risultato, prima del rosso a Mirra che ha portato la Roma in nove uomini. Si tratta di un successo molto importante per i sanniti che riscattano la sconfitta rimediata nel derby col Napoli. Nella prossima giornata ci sarà il derby con la Salernitana.

I risultati della 6^ giornata di ritorno:

Cosenza - Salernitana 0-0

Lecce - Frosinone 1-0

Napoli - Crotone 3-0

Reggina - Lazio 0-0

Roma - Benevento 0-2

La classifica:

Lazio 38

Roma 33

Napoli 33

Benevento 30

Reggina 18

Lecce 16

Crotone 12

Frosinone 11

Cosenza 11

Salernitana 6