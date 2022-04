Under 16, il Benevento rifila quattro reti alla Salernitana Roboante successo per i giallorossi di Fusaro

Salernitana - Benevento 0-4

Salernitana: Ricci, Barretta, Buonocore, Coppola, Apetino, La Faci (20'st Acone), Mele (15'st Trombetta), Basile (10'st Caifa), Ramaglia (10'st Verde), Zerillo (15'st Iorio), Fisio (20'st Salvati). A disp.: Pappalardo, Brancaccio, Celli. All.: Della Calce

Benevento: Salamone, Umile (5'st Esposito), Ciurleo, Napolitano (5'st Guerra), Pellegrino (30'st Politi), Eletto, Rucci (30'st Ruggiero), Bisogno (15'st Varone), Ciprio (30'st Patricelli), Carfora, D'Ambrosio (15'st Fierro). A disp.: Gargiulo, Polverino. All.: Fusaro

Arbitro: Criscuolo di Torre Annunziata

Assistenti: Peluso e De Cicco di Nola

Marcatori: 1'pt e 18'pt Ciprio, 24'st Carfora, 35'st Ruggiero

Partita senza storia al Volpe tra le formazioni under 16 di Salernitana e Benevento. I sanniti si sono imposti con il risultato di 4-0, passando in vantaggio dopo solo un minuto con Ciprio. L'attaccante si è ripetuto al 18' per la marcatura del raddoppio. La Strega ha gestito al meglio il gioco, chiudendo la contesa al 24' della ripresa con Carfora e nel finale con Ruggiero che ha siglato il poker. Considerata la sconfitta del Napoli in casa della Lazio, la compagine guidata da Fusaro aggancia i partenopei al terzo posto in classifica. Nella prossima giornata ci sarà il Crotone all'Avellola.

I risultati della 16^ giornata:

Cosenza - Lecce 1-1

Crotone - Roma 0-4

Frosinone - Reggina 1-2

Lazio - Napoli 2-0

Salernitana - Benevento 0-4

La classifica:

Lazio 41

Roma 36

Benevento 33

Napoli 33

Reggina 21

Lecce 17

Crotone 12

Cosenza 12

Frosinone 11

Salernitana 6