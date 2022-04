U16, sconfitta nel finale con la Lazio. Ai play off sarà Benevento - Reggina I giallorossi chiudono la stagione regolare al quarto posto

Lazio - Benevento 3-2

Lazio: Renzetti, Barone, Cesari (1'st Ercoli), Silvestri (31'st Gningue), Stano, Bordoni (1'st Volpe), Ferrari, Ferrari, Sow, Serra (31'st Sessa), Gelli, Marinaj (1'st Ceccarelli). A disp.: Mazzù, Di Florio, Cuzzarella, Paolocci. All.: Alboni

Benevento: Salamone, Umile (25'st Patricelli), Ciurleo, Guerra, Pellegrino (30'st Polverino), Eletto, Bisogno (30'st Varone), Rucci (25'st Esposito), Ciprio, Carfora, D'Ambrosio (10'st Fierro). A disp.: Gargiulo, Napolitano, Politi, Ruggiero. All.: Fusaro

Arbitro: Andriambelo di Roma 1

Assistenti: Teodoli e De Florentis di Aprilia

Marcatori: 38'pt Ciurleo (B), 16'st Ferrari (L), 22'st Ercoli (L), 40'st Ciprio (B), 44'st Volpe (L)

Sconfitta nel finale quella maturata dall'under 16 del Benevento in casa della capolista Lazio. I giallorossi hanno chiuso il primo tempo in vantaggio con una rete di Ciurleo, ma nella ripresa i capitolini hanno ribaltato la situazione con le marcature di Ferrari ed Ercoli. A pochi istanti dalla fine c'è stato il pareggio di Ciprio, ma la gioia sannita si è spenta al 44' a causa della rete di Volpe che ha regalato l'intera posta in palio alla Lazio. La Strega chiude la stagione regolare al quarto posto e nei play off affronterà la Reggina.

I risultati dell'ultima giornata:

Cosenza – Napoli 0-6

Crotone – Salernitana domani

Frosinone – Roma 0-2

Lazio – Benevento 3-2

Lecce – Reggina 1-1

La classifica:

Lazio 47

Roma 39

Napoli 39

Benevento 36

Reggina 25

Lecce 19

Crotone 12

Cosenza 12

Frosinone 11

Salernitana 7

Play off

Napoli - Lecce

Benevento - Reggina