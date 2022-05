Under 16, il Benevento è agli ottavi di finale: cinque reti alla Reggina Importante vittoria nei play off della compagine guidata da Fusaro

Benevento - Reggina 5-1

Benevento: Salamone, Esposito, Ciurleo, Guerra (33'st Napolitano), Pellegrino (33'st Polverino), Eletto, Rucci (22'st Politi), Bisogno (26'st Varone), Ciprio (33'st Patriceli), Carfora (33'st Fierro), D'Ambrosio (26'st Rispoli). A disp.: Gargiulo, Umile. All.: Fusaro

Reggina: Sciammarella, Briganti (17'st Di Bella), Gatto (6'st Marcianò), Morra (25'st Villari), Girasole, Simonetta, Pagni, Giampaolo (6'st Casile), Antoci, Farcomeni (25'st Arditi), Basile (1'st Bombaci). A disp.: Curulla, Sturniolo, Marte. All.: Zito

Arbitro: Petraglione di Napoli

Assistenti: Panico di Nola e Iandolo di Avellino

Marcatori: 13'pt Morra (R), 35'pt e 21'st D'Ambrosio (B), 14'st Pellegrino (B), 28'st Rispoli (B), 39'st Patricelli (B)

Note: Espulso al 16' Sciammarella per fallo da ultimo uomo

Prosegue il sogno dell'under 16 del Benevento che ha battuto all'Avellola i pari età della Reggina con il netto risultato di 5-1. Nelle prime battute di gioco, gli ospiti hanno cercato di impensierire la compagine giallorossa, riuscendo anche a passare in vantaggio al 13' con Morra che con un fortunoso rimpallo ha gonfiato la rete alle spalle di Salamone. Dopo una prima fase di sbandamento, la Strega si è riorganizzata ed è cresciuta alla distanza, chiudendo il primo tempo in parità grazie alla rete siglata da D'Ambrosio al 35'. Nella ripresa c'è stato uno show giallorosso: al 14' Pellegrino ha punito Sciammarella con un gran bel gol dalla distanza. Due minuti dopo, l'estremo difensore calabrese è stato costretto a terminare anzitempo la propria gara a causa dell'espulsione per fallo da ultimo uomo su Carfora. La superiorità numerica ha permesso ai sanniti di prendere il largo con le marcature di D'Ambrosio, Rispoli e Patricelli che hanno portato il risultato sul definitivo 5-1. Adesso bisognerà attendere i risultati dagli altri campi per poter conoscere l'avversaria negli ottavi di finale nazionali.

Play off under 16

Cagliari - Spezia

Torino - Genoa

Inter - Brescia

Hellas Verona - Vicenza

Sassuolo - Pisa 3-2

Spal - Empoli 2-3

Napoli - Lecce 3-0

Benevento - Reggina 5-1

Già qualificate: Juventus, Monza, Milan, Atalanta, Bologna, Fiorentina, Lazio, Roma.