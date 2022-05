Under 16, il Benevento viene eliminato dal Milan I giallorossi hanno dato tutto contro una delle pretendenti allo scudetto

Milan - Benevento 3-0

Milan: Colzani, Bakoune (37'st Amarhal), Magni, Vitali, Tezzele, Parmiggiani, Manto (7'st Di Sena), Mancioppi, Martinazzi (25'st Martinelli), Perina, Sia (37'st Mundula). A disp.: Rutigliano, Frugnoli, Saporito, Scotti, Rugginenti. All.: Abate

Benevento: Salamone, Esposito, Ciurleo (42'st Bisogno), Guerra (20'st Umile), Politi (20'st Polverino), Eletto, Varone (1'st Patricelli), Pellegrino, Ciprio (1'st Fierro), Carfora, D'Ambrosio (25'st Rispoli). A disp.: Gargiulo, Napolitano, Ruggiero. All.: Fusaro

Arbitro: Nuckchedy di Caltanissetta

Assistenti: Mastropieri di Milano e Urbani di Cinisello Balsamo

Marcatori: 40'pt Martinazzi, 35'st Martinelli, 46'st Parmiggiani

Termina l'avventura dell'under 16 del Benevento che è stata sconfitta dal Milan con il risultato di 3-0. I giallorossi hanno lottato con le unghie e con i denti contro una delle candidate alla vittoria dello scudetto, riuscendo nella gara d'andata disputata all'Avellola di ottenere un pareggio. Nel match di questa mattina, giocato al Vismara, la compagine allenata da Ignazio Abate si è guadagnata l'accesso ai quarti di finale con le reti di Martinazzi, Martinelli e Parmiggiani. C'è amarezza in casa giallorossa per il mancato passaggio del turno, ma resta la grande soddisfazione per un campionato giocato ad alti livelli e che ha permesso alla formazione guidata da Fusaro di entrare a far parte delle migliori sedici d'Italia. Un risultato da cui ripartire nella prossima stagione, quando questo gruppo parteciperà al campionato under 17.