Benevento, Nunziante convocato in Nazionale Nuova chiamata per l'estremo difensore

Nuova convocazione in Nazionale per Alessandro Nunziante. Il promettente estremo difensore, reduce dall'esperienza a Cascia con la prima squadra del Benevento, è stato scelto dal CT Zoratto per il doppio impegno amichevole che la selezione under 16 sosterrà contro l'Inghilterra. Gli incontri si giocheranno i prossimi 23 e 25 agosto a Novarello. Per Nunziante sarà un'altra esperienza di spessore, in attesa del campionato under 16 che comincerà il prossimo 25 settembre e che vedrà il Benevento esordire in casa del Lecce.