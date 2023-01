Benevento, sconfitte per le under 16 e 15 contro la Roma I risultati delle compagini giallorosse

Sconfitte per le under 16 e 15 nei match disputati ieri contro i pari età della Roma a Trigoria. Pesante il passivo per la compagine di Fusaro che è caduta con il punteggio di 6-0. Ko di misura, invece, per l'under 15 di Carbone. Nella prossima giornata, le due formazioni giallorosse cercheranno il riscatto contro la Reggina all'Avellola.

Under 16, i risultati dell'11^ giornata:

Lecce-Bari 3-0

Palermo-Frosinone 1-1

Reggina-Cosenza 3-1

Roma-Benevento 6-0

Salernitana-Lazio 2-3

Under 16, la classifica:

Roma 25

Frosinone 21

Lazio 20

Reggina 19

Bari 17

Benevento 16

Lecce 15

Palermo 11

Cosenza 8

Salernitana 5

Under 15, i risultati dell'11^ giornata:

Lecce-Bari 1-2

Palermo-Frosinone 1-4

Reggina-Cosenza 3-1

Roma-Benevento 1-0

Salernitana-Lazio 2-3

Under 15, la classifica:

Roma 28

Lazio 26

Salernitana 22

Frosinone 19

Benevento 17

Bari 16

Palermo 15

Reggina 7

Lecce 5

Cosenza 4