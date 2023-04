Benevento, nuova chiamata in azzurro per Nunziante L'estremo difensore è stato convocato dal CT Zoratto

Nuova convocazione per Nunziante che è stato convocato dal Daniele Zoratto per vestire la maglia della Nazionale under 16. L'estremo difensore giallorosso parteciperà al doppio confronto con l'Ungheria, in programma a Telki. Il primo incontro è in programma martedì prossimo alle ore 16, poi le due formazioni si affronteranno nuovamente giovedì mattina, con fischio d'inizio fissato alle ore 11. Sarà una nuova vetrina di grande importanza per Nunziante che già in passato si è fatto apprezzare per le sue doti nell'ambito azzurro.