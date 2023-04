Under 16, il Benevento trova la Reggina ai play off Definiti gli accoppiamenti dopo la giornata odierna

Sarà Reggina-Benevento la sfida dei play off che si giocherà il prossimo 30 aprile della categoria under 16. I giallorossi questo pomeriggio sono stati sconfitti dal Bari all'Avellola con il risultato di 3-2. Definita la classifica, con la truppa di Fusaro che chiude al quinto posto. In terra calabrese bisognerà vincere per staccare il pass valido per gli ottavi di finale. In caso di pareggio non ci saranno i supplementari, ma passerebbe la Reggina grazie al miglior piazzamento in classifica.

Under 16, la classifica definitiva:

Roma 46

Lazio 36

Frosinone 33

Reggina 31

Benevento 27

Lecce 22

Bari 20

Palermo 19

Cosenza 15

Salernitana 8

Accoppiamenti play off:

Frosinone-Lecce

Reggina-Benevento

Già qualificate agli ottavi di finale: Roma e Lazio