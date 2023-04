Benevento, Nunziante in campo contro l'Ungheria Buona prestazione per il giovane portiere giallorosso

Novanta minuti in campo per Nunziante nel secondo match giocato dalla Nazionale under 16 contro l'Ungheria. L'estremo difensore giallorosso ha chiuso il match con un clean sheet, lasciando inviolata la porta azzurra. Il risultato finale è stato di 1-0 per la formazione guidata da CT Zoratto: a decidere l'incontro è stata una marcatura di Orlandi. Nunziante farà ritorno nel Sannio per aggregarsi all'under 16 giallorosso, in preparazione per i play off che cominceranno il prossimo 30 aprile.