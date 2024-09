Benevento, esordio col sorriso per l'under 16: tre gol alla Casertana (FOTO) Prima vittoria per i giallorossi allenati da Fusaro

Benevento-Casertana 3-1

Benevento: Chiariello; Maione, Pane, Carandente (32"st Di Cicco), Colella (35'st Bovi), Piscitelli, Lo Russo (10' Amico), Viscovo (35'st Limatola), Cocuzzo (10'st Perfetto), De Benedetto (32'st Puca), Girolamo (35'st Martini). A disp.: Leone, Migliaccio. All.: Fusaro

Casertana: Schiedo; Bertenni, Incarnato, Di Penta, Musella (27'st Mele), Jerradi, Pirozzi (15'st Bervicato), Chiavelli, Maiello, Criscuolo (27'st Montano), Vitale (7'st Maiello). A disp.: Di Lauro, Zampella. All.: Caiazzo

Arbitro: Petrone di Avellino. Assistenti: De Rosa e Trezza di Salerno.

Marcatori: 26'pt De Benedetto (B), 25'st Girolamo (B), 31'st su rig. Perfetto (B), 41'st Montaro (C)

Esordio positivo per l'under 16 del Benevento allenata da Giuseppe Fusaro. I giallorossi hanno battuto la Casertana con il risultato di 3-1. Il risultato è stato sbloccato dopo ventisei minuti da un gol di De Benedetto. Nella ripresa, prima Girolamo e poi Perfetto hanno messo in cassaforte il risultato per i giallorossi. Nel finale è arrivato il gol della bandiera degli ospiti, firmato da Montaro. Nella prossima giornata, l'under 16 sannita affronterà il Perugia in trasferta.

Under 16, i risultati della 1^ giornata:

Avellino-Giugliano 0-1

Ascoli-Perugia 2-1

Benevento-Casertana 3-1

Latina-Pescara 2-2

Picerno-Ternana 0-8

Pineto-Sorrento 2-1

Riposa: Turris

La classifica:

Ternana 3

Benevento 3

Ascoli 3

Pineto 3

Giugliano 3

Latina 1

Pescara 1

Turris 0

Perugia 0

Sorrento 0

Avellino 0

Casertana 0

Picerno 0