Under 16, rimonta finale del Benevento: battuta la Ternana I giallorossi di Fusaro conquistano la quarta vittoria consecutiva

Ternana-Benevento 2-3

Ternana: Bonifazi, Palombi, Rosati (29'st Caprio), Iacovacci (29'st Inches), Camozzi, Fazi, Rosati L., Cavalletti, D'Onofrio, Ponziani (15'st Morosi), Glandarelli. A disp.: Baldassarri, Sbocchia, Cerquaglia, Rosi, Sabuzi, Angelucci. All.: Romeo

Benevento: Chiariello, Maione, Pane, Carandente (18'st Di Cicco), Colella, Piscitelli, Migliaccio (31'st Di Mauro), Viscovo, Petrone (31'st Cocuzzo), De Benedetto (23'st Amico), Girolamo (31'st Lo Russo). A disp.: Tagliente, Masone, Puca, Perfetto. All.: Fusaro

Arbitro: Mazzantini di Orvieto. Assistenti: Fabiani e Liorni di Terni

Marcatori: 27'pt e 37'st D'Onofrio, 6'st Migliaccio, 39'st Piscitelli, 43'st Amico

Quarta vittoria consecutiva conquistata dall'under 16 del Benevento in casa della Ternana. La squadra di Fusaro è stata protagonista di una prova di forza, come dimostrato dal successo ottenuto nei minuti finali dell'incontro. A sbloccare l'incontro sono stati i padroni di casa al 27' con D'Onofrio. Nella ripresa, Migliaccio ha pareggiato i conti al 6'. La Ternana è passata nuovamente in vantaggio al 37', ma il Benevento ha ribaltato tutto nel finale, quando le marcature di Piscitelli e Amico gli hanno permesso di conquistare l'intera posta in palio, confermandosi al comando della classifica a punteggio pieno. Nella prossima giornata, i giallorossi ospiteranno il Picerno all'Avellola.