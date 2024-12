Under 16, il Benevento espugna Latina con un gol di Petrone I giallorossi consolidano il primato della classifica

Latina-Benevento 0-1

Latina: Tattoni; Andracchio (22'st Di Raimo), Campoli, Cucchi, Caramanica, Formica (22'st Lissoni), De Riggi (22'st Degli Stefani), Pantalone (7'st Cacciotti), Resciniti (7'st Sperduti), Rossi. A disp.: Multisanti, Catanzani, Ferrara, Baltag, Zimbardi.

Benevento: Coppola; Di Mauro (37'st Masone), Pane, Carandente, Colella, Piscitelli, Lo Russo (19'st Migliaccio), Di Cicco, Petrone (28'st Perfetto), De Benedetto (19'st Amico), Girolamo (28'st Cocuzzo). A disp.: Chiarello, Bovi, Limatola, Monteforte. All.: Fusaro

Arbitro: Campolongo di Roma 1. Assistenti: Elisino di Ostia Lido e Nappi di Latina

Marcatore: 12'pt Petrone

Importante vittoria per l'under 16 del Benevento che ha espugnato di misura il terreno di gioco del Latina. A decidere l'incontro è stato un gol di Petrone, giunto dopo dodici minuti dal fischio d'inizio dell'incontro. Per la squadra di Fusaro si tratta del terzo successo consecutivo che le permette di consolidare il primato della classifica. Nella prossima giornata, in programma il 15 dicembre, i giallorossi ospiteranno il Sorrento all'Avellola per la 12^ di campionato.