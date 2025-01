Under 16, pareggio nello scontro diretto tra Benevento e Perugia (FOTO) Al gol di Kroni ha risposto Petrone: i giallorossi restano al comando

Benevento-Perugia 1-1

Benevento: Chiarello; Di Mauro, Pane, Carandente (30'st Di Cicco), Colella, Piscitelli, Migliaccio (17'st Lo Russo), Amico (17'st Viscovo), Petrone (34'st Cocuzzo), De Benedetto, Girolamo (30'st Perfetto). A disp.: Leone, Masone, Aldi, D'Urzo. All.: Fusaro

Perugia: Cataldo; Crescentini, Ciappi, Pierangeli, Santillo, Castellucci (37'st Seppoloni), Gueye (20'st Fahmi), Bosi, Castroreale (37'st Lalleroni), Kroni (20'st Alunno), Raffaelli. A disp.: Arcioni, Auricchio, Tardani, Iachini, Bendini. All. Anelli

Arbitro: Mandato di Napoli. Assistenti: Infante e De Rosa di Castellammare di Stabia

Marcatori: 14'pt Kroni (P), 7'st Petrone (B)

Il big match giocato questa mattina tra Benevento e Perugia è terminato in parità. Le due formazioni under 16 hanno cercato in tutti i modi di conquistare una vittoria pesante, ma alla fine ha prevalso l'equilibrio. A passare in vantaggio sono stati gli ospiti, grazie a un gol di Kroni giunto dopo quattordici minuti di gioco. La risposta del Benevento è arrivata al settimo della ripresa, quando Petrone ha siglato la rete del definitivo 1-1. È un punto che sta bene alla squadra di Fusaro, considerato che sia il Benevento che il Perugia condividono il primato a quota 30 punti, ma i giallorossi hanno una partita in meno per via del rinvio del match con la Casertana che sarà recuperato il prossimo 2 febbraio.