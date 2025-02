Under 16, goleada del Benevento al Picerno I giallorossi di Fusaro si sono imposti con sette reti

Entusiasmante vittoria conquistata dall'under 16 del Benevento in casa del Picerno. I giallorossi si sono imposti con il risultato di 7-0, grazie alle doppiette di De Benedetto e Petrone, oltre alle marcature di Migliaccio, Cocuzzo e Perfetto. La squadra di Fusaro si è riscattata al meglio dopo la sconfitta interna rimediata con la Ternana. Nella prossima giornata, il Benevento osserverà il turno di riposo individuale. La Strega tornerà in campo il 9 marzo, quando scenderà in campo in casa dell'Ascoli.