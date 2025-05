Under 16, vittoria del Benevento col Giugliano: tutte le foto La squadra di Fusaro si impone con le reti di Perfetto e Puca

Benevento-Giugliano 2-1

Benevento: Tagliente; Maione, Pane, Carandente, Aldi, Piscitelli (26'st Masone), Migliaccio (9'st Girolamo), Di Cicco (9'st Viscovo), Perfetto (26'st Lo Russo), De Benedetto, Puca (20'st Cocuzzo). A disp.: Leone, Bovi, Di Mauro, Graus. All.: Fusaro

Giugliano: De Santis; Storti (1'st De Angelis), Diglio (1'st Robustelli), Cordova (26'st Di Cristo), De Caro, Fasano, Galizia (15'st Alborino), Napolitano (15'st Toriello), Onofrio (16'pt Ferraiuolo), Metafora, Capasso (1'st Stanzione). A disp.: Giustiniani, D'Apice. All.: Capasso

Arbitro: Giuseppe Carbone di Nola. Assistenti: Marino di Salerno e Imparato di Nola

Marcatori: 15'pt Perfetto (B), 24'pt Puca (B), 21'st Toriello (G)

L'under 16 del Benevento ha chiuso il campionato con una vittoria, conquistata all'Avellola contro il Giugliano col punteggio di 2-1. La squadra di Fusaro si è portata in vantaggio dopo quindici minuti con Perfetto, poi al 24' c'è stato il raddoppio firmato da Pica. Nella ripresa, gli ospiti hanno accorciato le distanze al 21' con Toriello, ma non è bastato al Giugliano per cercare di riequilibrare la contesa. Il Benevento termina la stagione al quarto posto con 49 punti, frutto di 15 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. Sfuma di poco la qualificazione ai play off.