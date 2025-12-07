Under 16, Benevento-Casarano 3-1: gli highlights del match e le interviste La formazione di Leone torna al successo

Benevento-Casarano 3-1

Benevento: Porcelli, Marciano (24'st Triestino), Aprovitola, Martello (15'st D'Auria), Cuomo M. (15'st Coppola), Vitelli, Ferretti (24'st Cuomo F.), Porta (32'st Di Nardo), Biancolino (32'st Fierro), Calabria (24'st Fontana), Silvestri (1'st Sorbo). A disp.: Esposito. All.: Leone

Casarano: Podo, Vitale, Lai (33'st Paciullo), Pascali (23'st Della Ducata), Chirivi' (35'st Padula), Fasano, Sergio (35'st Antonaci), Barivello (35'st Schinaia), Lo Cascio (23'st Fai), De Vito (33'st Calò), Tricarico (33'st Di Mauro). A disp.: Palermo. All.: Puglia

Arbitro: Battista di Caserta. Assistenti: Ievolella e Trebbi di Benevento

Marcatori: 17'pt Martello, 23'pt Tricarico, 37'pt Calabria, 16'st Sorbo su rig.

L'under 16 torna alla vittoria nel match giocato all'Avellola contro il Casarano. I giallorossi si riscattano dopo il ko di Latina e si consolidano al comando della classifica. Il confronto con i pugliesi non è affatto semplice. Dopo pochi minuti dal fischio d'inizio, Porcelli effettua una doppia parata su De Vito e poi su Lo Cascio. Alla prima, vera, occasione il Benevento passa in vantaggio grazie a una punizione di Martello che prende alla sprovvista Podo sul primo palo. Il Casarano non ci sta e pareggia i conti al 23' con la marcatura messa a segno da Tricarico. Gli ospiti si rendono pericolosi anche poco dopo con una conclusione di Lo Cascio che va di poco fuori. La Strega non si fa intimidire e ritorna in vantaggio al 37' con Calabria che sigla il gol del 2-1. Sul finire di frazione, Porcelli si oppone su una punizione di Tricarico.

Nella ripresa, è ancora Porcelli a essere protagonista con un doppio intervento su Lo Cascio e Sergio, tenendo il Benevento in vantaggio. L'estremo difensore giallorosso compie subito dopo un ottimo intervento su Sergio. Al 16', Ferretti viene atterrato da Podo: per l'arbitro non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Sorbo che realizza la marcatura del definitivo 3-1. La Strega gestisce il vantaggio, l'unico acuto del Casarano porta la firma di Chirvì che colpisce la traversa su punizione. Termina 3-1 per i giallorossi che si consolidano al primo posto a quota ventuno punti in classifica.