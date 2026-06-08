Benevento, Porcelli premiato ad Apice: soddisfazione per il portiere sannita Il riconoscimento per il giovane giallorosso dopo la fine della stagione con l'under 16

Nel corso dell'evento organizzato ad Apice da Fratelli d'Italia e a cui ha partecipato anche il presidente Vigorito per parlare di sport, c'è stata anche una parentesi che ha riguardato il settore giovanile del Benevento Calcio. Per l'occasione, infatti, è stato premiato il portiere Raoul Porcelli. Classe 2010, apicese, l'estremo difensore è reduce da un'ottima stagione vissuta in forza all'under 16 giallorossa guidata da Jacopo Leone. Porcelli si è ben comportato in campo, tanto da guadagnarsi in diverse occasioni la palma di migliore in campo, attraverso degli ottimi interventi. Porcelli ha ricevuto una targa da parte di Fratelli d'Italia che esalta gli ottimi risultati raggiunti in maglia giallorossa, oltre a ricevere i complimenti da parte del presidente Vigorito e del responsabile del vivaio Puleo. Adesso, la mente dell'estremo difensore è tutta rivolta alla prossima stagione, quando militerà nell'under 17 del Benevento.