Under 16, ecco Scapellato: "Giocare nel Benevento è una grande opportunità" Le parole del nuovo difensore giallorosso che sta lavorando sodo agli ordini di Festa

Rosario Scapellato è uno dei volti nuovi della formazione under 16 del Benevento. Il giovane difensore è arrivato nel Sannio dopo l'esperienza vissuta al Siracusa ed è pronto a dare il massimo per la maglia giallorossa: "Mi sto trovando bene, mi sono ambientato con i compagni. Stiamo lavorando in maniera positiva. Per me questo è un nuovo tipo di esperienza, sarà una bella stagione. Il gruppo è forte. Daremo il massimo e cercheremo di fare bene. C’è una base solida. Voglio crescere molto, sono occasioni che capitano poche volte nella vita. Coglierò l’opportunità. Questo è un settore giovanile organizzato, si lavora molto e c’è molta serietà". L'under 16 giallorossa sta lavorando sodo in vista del nuovo campionato. Il gruppo allenato da Festa, dopo la buona stagione scorsa, cercherà di fare bene nel difficile contesto del torneo dedicato alle società di Serie A e B. Definito il calendario, con l'esordio fissato il prossimo 13 settembre in casa della Fiorentina.