Under 16 e 15, all'Imbriani c'è la Ternana I giallorossi saranno impegnati alle 12:30 e alle 15

Secondo turno consecutivo infrasettimanale per le compagini under 16 e 15 del Benevento. I giallorossi sfideranno nella giornata di domani i pari età della Ternana sul sintetico dell'Imbriani. Alle 12:30 partirà la truppa di Fusaro, la quale è determinata a dare continuità al successo ottenuto la scorsa settimana contro il Pescara per alimentare le residue speranze di poter accedere ai play off. Alle 15 sarà la volta dell'under 16 di Formisano, a digiuno di successi dallo scorso 18 febbraio quando riuscì a espugnare il campo del Bari in rimonta con il punteggio di 3-2. Vincere sarà fondamentale per poter restare sulla scia dei play off.

Ecco il programma della 22^ giornata:

Palermo – Avellino

Roma – Crotone

Pescara – Foggia

Bari – Frosinone

Salernitana – Napoli

Ascoli – Perugia

Benevento – Ternana

CLASSIFICA UNDER 16: Roma 52, Napoli 48, Bari 36, Frosinone 35, Benevento 34, Palermo 33, Perugia 30, Pescara e Salernitana 25, Avellino 24, Crotone 22, Ternana 19, Ascoli 18, Foggia 8

CLASSIFICA UNDER 15: Napoli 48, Roma 43, Bari 42, Avellino 40, Salernitana 34, Palermo 33, Frosinone 31, Benevento 29, Ternana 25, Pescara 22, Foggia e Perugia 21, Crotone 14, Ascoli 10

Ivan Calabrese