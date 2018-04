Under 15, il Benevento espugna Frosinone I giallorossi vincono con le reti di Albano e Giampaolo

Terza vittoria consecutiva per l'under 15 del Benevento che ha espugnato il difficile campo del Frosinone. Il primo tempo è stato abbastanza equilibrato, anche se i giallorossi sono riusciti a passare in vantaggio a pochi minuti dal fischio finale con Albano sugli sviluppi di un calcio di punizione. Nella ripresa i ciociari hanno cercato in tutti i modi di pareggiare, ma la truppa di Fusaro si è difesa bene chiudendo gli spazi. Il bis è giunto poco dopo grazie a un micidiale contropiede capitalizzato da Giampaolo su assist di Capone.

Nella prossima giornata, l'ultima di campionato, il Benevento ospiterà il Napoli all'Imbriani.

Ecco la formazione che è scesa in campo:

Diglio, Gentile, Todisco, Manfredonia, Barilotti, Seminara, Olimpio (Capone), Talia, Battisti (Panarese), Gargiulo (Bracale), Sorrettone (Giampaolo). A disp.: Paduano, Chiurazzi, Moccia, Strazzullo, D'Agosto. All.: Fusaro

Ivan Calabrese