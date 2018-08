Under 16 e 15, è subito Benevento - Roma Svelato il calendario per le due formazioni. Si parte con un big match

E' stato svelato il calendario per le categorie under 16 e 15 che, come noto, sono identici. Le compagini allenate da Formisano e Fusaro affronteranno sin da subito un big match, con i capitolini della Roma che faranno tappa nel Sannio. La prima giornata è in programma per il prossimo 9 settembre. Ecco il cammino completo dei giallorossi:

1^ Benevento - Roma

2^ Ascoli - Benevento

3^ Benevento - Perugia

4^ Pescara - Benevento

5^ Benevento - Palermo

6^ Frosinone - Benevento

7^ Benevento - Foggia

8^ Riposo

9^ Napoli - Benevento

10^ Benevento - Crotone

11^ Cosenza - Benevento

12^ Benevento - Salernitana

13^ Lecce - Benevento

Ivan Calabrese