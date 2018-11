Under 15, Parisi e Marsiglia si vestono d'azzurro I due calciatori si recheranno a Catanzaro per la selezione della futura Nazionale

Importante soddisfazione per il settore giovanile giallorosso. I calciatori Parisi e Marsiglia, entrambi dell'under 15, sono scelti per la selezione sud in vista della costituzione della futura Nazionale di categoria. Il raduno è fissato per la giornata di giovedì in quel di Catanzaro. Inutile dire che l'emozione è palpabile, anche se poi lascerà spazio alla determinazione di mettersi in mostra per cercare di far parte della definitiva compagine azzurra.