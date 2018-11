Under 15, pomeriggio ricco di emozioni per Parisi e Marsiglia Ottime prestazioni dei calciatori giallorossi nella Selezione Sud

Importante giornata per i giovani ragazzi dell'under 15 Marsiglia e Parisi. I due calciatori si sono recati a Catanzaro per mettersi in gioco nella selezione Sud, in vista della costituzione della futura Nazionale di categoria. I convocati si sono affrontati nel corso di una gara in cui Marsiglia è sceso in campo dal primo minuto, riuscendo anche a sbloccare il risultato con un bel tiro a giro. Parisi è subentrato nella ripresa, muovendosi bene e trovando apprezzamenti. Per cronaca il risultato finale è stato di 1-1.

Dopo la bella esperienza in azzurro, i due torneranno nel Sannio e saranno disponibili per l'importante sfida che la truppa di Fusaro giocherà domenica contro il Cosenza in trasferta.

