Benevento, positiva esperienza in Nazionale per Marsiglia L'attaccante dell'under 15 ha vissuto quattro giorni intensi a Coverciano

Sono stati quattro giorni vissuti in maniera intensa per Rosario Marsiglia con la maglia azzurra della Nazionale under 15. L'attaccante ha risposto positivamente ai vari test, raccogliendo consensi da parte degli addetti ai lavori. La sua presenza a Coverciano ha riempito d'orgoglio tutto il settore giovanile giallorosso, il quale lavora sodo proprio per permettere la migliore crescita ai ragazzi che avviene anche e soprattutto simili esperienze. Ovviamente l'augurio è che l'avventura di Marsiglia in Nazionale possa proseguire, magari accompagnato da qualche altro elemento del vivaio sannita.

