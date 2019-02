Under 15, si ferma il campionato Il Benevento, reduce da un ottimo momento di forma, ricarica le batterie in vista del rientro

I recenti risultati positivi hanno permesso all'under 15 di avvicinarsi in maniera decisa alla zona play off. Al momento i giallorossi distano soltanto tre punti dal quarto posto e sono fortemente intenzionati a non mollare la presa per cullare questo importante sogno. Purtroppo il campionato si fermerà a causa della sosta e di conseguenza i ragazzi di Fusaro non potranno cavalcare l'ottimo momento di forma per conquistare altri punti preziosi. Sarà comunque una buona occasione per ricaricare le batterie in vista della difficile sfida con il Frosinone in programma il prossimo 24 febbraio. I ciociari sono ai vertici della classifica e sono decisi a insidiare Napoli e Roma per un posto nelle fasi finali.

Ecco la classifica:

Napoli 43

Roma 41

Frosinone 37

Perugia 28

Palermo 27

Benevento 25

Pescara 25

Lecce 19

Ascoli 18

Salernitana 17

Cosenza 9

Foggia 7

Crotone 6