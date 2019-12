Under 15, un gol di Fratini piega il Benevento Giallorossi sconfitti all'Avellola dall'Ascoli

Benevento – Ascoli 0-1

Benevento (4-3-1-2): Esposito; Di Martino, Marrone, Di Gregorio, De Gennaro; Pengue (22'st Ponticelli), Carriola, Di Porto; Vitale (22'st Faccetti); Mazzucchiello, Manzi (8'st Signorelli). A disp.: Pirrò, Langellotto, La Rocca, Ballirano, Di Donato, Baiano. All.: Fusaro

Ascoli (3-5-2): Raffaelli; Zoboletti, Cacciatori, Viti; Ribaudo, Ripani (1'st Strappini)(31'st De Rito), Flaiani (36'st Cavallini), Carano, Tremaroli; Fratini, Menna (28'st Troiani). A disp.: Marcucci, Di Donato, Pulsoni, De Rito, Accorsi, Andreucci. All.: Iuliano

Arbitro: Di Placido di Ariano Irpino

Assistenti: Vano e Vinciprova di Napoli

Marcatore: 11'st Fratini

Note: Espulso al 39'st Fratini

L'under 15 cade all'Avellola nel match giocato questo pomeriggio contro i pari età dell'Ascoli. Nel primo tempo i giallorossi hanno fatto girare bene la palla, mancando in fase di finalizzazione: un leit motiv che perdura dall'inizio dell'anno e che ha condizionato il rendimento fatto registrare dalla compagine guidata da Fusaro. La prima azione degna di nota è avvenuta al 18' con Vitale che, servito da Mazzucchiello, ha spedito la sfera di poco sul fondo con il portiere avversario preso in contro tempo. Al 21' si è fatto vedere l'Ascoli con un colpo di testa di Zoboletti che si è spento di poco sul fondo. Nell'azione successiva il Benevento è partito in contropiede con Vitale che si è fatto ipnotizzare da Raffaelli.

La ripresa comincia nel peggiore dei modi per i sanniti che passano in svantaggio dopo undici minuti, a causa di un gol realizzato da Fratini che supera di poco la linea di porta dopo la deviazione di Esposito. La Strega cerca subito di riequilibrare il risultato, ma deve fare i conti con l'imprecisione e la sfortuna. Al 13' Di Porto serve Signorelli, ma la conclusione dell'attaccante giallorosso è prontamente respinta da Raffaelli. Al 21' è il palo che ferma la progressione dei sanniti, colpito di prima intenzione da Di Martino. Tre minuti dopo è Signorelli a impensierire la retroguardia avversaria con una conclusione dal limite, ma l'estremo difensore avversario ha risposto presente.

Al 32' altra occasione per il Benevento con Signorelli che, su suggerimento di Faccetti, spedisce la palla tra le mani di Raffaelli. L'occasione più importante dell'incontro arriva nei minuti di recupero, precisamente al 37' con un calcio di rigore assegnato dall'arbitro per un fallo commesso su Signorelli. Sul dischetto ci è andato Di Porto, ma la conclusione dagli undici metri del centrocampista giallorosso è stata neutralizzata dall'estremo difensore bianconero.

Termina con una sconfitta per la Strega che chiude così il girone d'andata tra le mura amiche. Nella prossima giornata, l'ultima dell'anno solare, sfiderà il Trapani in trasferta.