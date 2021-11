Benevento, l’under 15 è una forza: dopo il Napoli battuta anche la Roma Tre punti pesantissimi per i sanniti che si sono imposti contro la squadra più in forma del torneo

Benevento – Roma 3-2

Benevento: Marino, Zanni, Falcone (18’st Spanò), Masi, Nonga, Verza, De Stefano, Borrelli (29’pt Sasso), Nurcato (18’st Cerciello), Santucci, Buccoliero. A disp.: Verdicchio, Salierno, Puca, Castaldi, Ambrosio, Pellino. All.: D’Onofrio (Carbone squalificato)

Roma: De Marzi, Tesauro, Cama, Zinni, Di Nunzio, Candido (8’st Nardin), Arduini (32’st Recagno), Panico (23’st De Caro), Cinti (1’st Murucci), Coletta (1’st Scacchi), Belmonte. A disp.: Civello, Marchetti, Lulli, Ferrara. All.: Rizzo

Arbitro: D’Auria di Napoli

Assistenti: Di Minico di Ariano Irpino e Iandolo di Avellino

Reti: 6’pt Belmonte (R), 13’pt Nurcato (B), 39’pt Verza (B), 4’st Murucci (R), 24’st Buccoliero (B)

L’under 15 del Benevento fa un’altra vittima illustre dopo aver piegato il Napoli in terra partenopea. I giallorossi, senza gli squalificati Nunziante e De Marco, hanno battuto all’Avellola la Roma, compagine che prima di oggi occupava il primo posto in classifica grazie a un rendimento più che positivo (4 vittorie e un pareggio in cinque partite, con il ruolino monstre di 21 gol fatti e soltanto 2 subiti). All’Avellola i capitolini hanno trovato un osso d’uro, con la compagine di Carbone (anche lui squalificato) che ha gettato il cuore oltre l’ostacolo per conquistare un risultato importante non solo per la classifica, ma soprattutto perché lancia un segnale inequivocabile a tutto il campionato: il Benevento fa parte delle big del girone. La gara si è messa subito in favore della Roma che dopo sei minuti di gioco ha trovato il gol con Belmonte. La Strega non si è persa d’animo e ha provato a fare male di ripartenza o sugli sviluppi di calci piazzati. Proprio in questo modo è arrivato il pareggio, firmato da Nurcato con un colpo di testa propiziato da un corner. Sul finire di frazione prima Marino ha salvato il risultato su conclusioni di Belmonte e Zinni, poi i sanniti sono passati in vantaggio con Verza che ha punito De Marzi sugli sviluppi di una punizione.

Nella ripresa la Roma ha cercato in tutti i modi a pareggiare, riuscendoci dopo quattro minuti grazie al neoentrato Murucci che ha sfruttato al meglio un assist di Cama. I capitolini hanno avuto tra le mani il pallino del gioco, giocando gran parte del tempo nella metà campo del Benevento. La truppa di Carbone si è difesa con ordine e senza patemi, ferendo letalmente gli avversari al 24’: è stato bravo Spanò a rubare palla a centrocampo per poi lanciare l’azione per De Stefano che abilmente ha servito Buccoliero, con l’attaccante che ha trafitto De Marzi, facendo esplodere di gioia tutti i compagni. La Strega si è difesa bene dagli assalti finali della Roma, ottenendo una vittoria di grande spessore che la porta a 13 punti in classifica, a sole due lunghezze dal primato. Nella prossima giornata è in programma il derby contro la Salernitana sul sintetico dell’Avellola.

I risultati della 6^ giornata:

Benevento - Roma 3-2

Crotone - Napoli 0-4

Frosinone – Lecce 3-1

Lazio - Reggina 1-0

Salernitana - Cosenza 2-3

Classifica under 15:

Lazio 15

Frosinone 14

Roma 13

Benevento 13

Napoli 10

Reggina 9

Crotone 7

Lecce 3

Cosenza 3

Salernitana 0