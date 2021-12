Benevento, under 15 ai vertici: vittoria in casa del Crotone I giallorossi di Carbone si sono imposti con il risultato di 3-1

Crotone - Benevento 1-3

Crotone: Stassi, Piperis (30'st Viola), Ruggiero, Pagano, Mirarchi, Pesce, Buonaccorsi (9'st Parise), Fratto (18'st Prestigiacomo), Basso (18'st Guccione), Maiolo, Romeo (30'st Campanella). A disp.: Foresta, Sulla, Battigaglia, Sinopoli. All.: Marsala

Benevento: Nunziante, Zanni, Falcone (30'st Puca), Cerciello (1'st Masi), Nonga, Verza, De Stefano (23'st Ambrosio), Borrelli, Nurcato (1'st De Marco), Santucci (23'st Diez), Buccoliero (17'st Coppola). A disp.: Marino, Salierno, Sasso. All.: Carbone

Arbitro: Gallella di Catanzaro

Assistenti: Paonessa e Di Santo di Cosenza

Reti: 35'pt Borrelli su rig. (B), 12'st Nurcato (B), 21'st Nonga (B), 23'st Prestigiacomo (C)

Ha vinto anche l'under 15 del Benevento in un weekend d'oro per il settore giovanile giallorosso. La truppa guidata da Carbone si è imposta in casa del Crotone, ottenendo tre punti preziosi grazie al risultato finale di 3-1. I giallorossi sono stati padroni del campo, passando in vantaggio sul finire del primo tempo con un calcio di rigore trasformato da Borrelli. Nella ripresa è arrivato prima il raddoppio al 12' con Nurcato, poi il tris che ha messo al sicuro il successo che ha portato la firma di Nonga. A nulla è valsa la marcatura della bandiera di Prestigiacomo per mettere in discussione il trionfo del Benevento. Un risultato che porta i giallorossi a quota 17 punti, in piena lotta per le primissime posizioni della classifica. Nella prossima giornata, in programma il 19 dicembre, i ragazzi di Carbone se la vedranno contro la Roma all'Avellola.

I risultati dell'8^ giornata:

Cosenza - Reggina

Crotone - Benevento 1-3

Frosinone - Napoli

Lazio - Roma rinv.

Lecce - Salernitana 0-0

La classifica:

Frosinone 17

Benevento 17

Roma 16*

Lazio 15*

Napoli 13

Reggina 9

Lecce 7

Crotone 7

Cosenza 3

Salernitana 2

*una partita in meno