Benevento, che spettacolo l'under 15: Lazio sconfitta all'Avellola Decisiva una doppietta di Di Stefano: giallorossi al primo posto

Benevento - Lazio 2-1

Benevento: Nunziante, Zanni, Falcone (12'st Masi), De Marco, Nonga, Verza, De Stefano, Cerciello, Nurcato (1'st Sasso), Santucci, Buccoliero (16'st Coppola). A disp.: Marino, Sgambato, Puca, Diez, Ambrosio, Pellino. All.: Carbone

Lazio: Masi, Formisano, Gori, Petrone (17'st Marsili), Bizzarri (6'st Ciucci), Scuoto, Trifeli, Pernaselci (17'pt Zangari), Polito (17'st Mastrantoni), Miconi, Fazio. A disp.: Mazzu, Venditti, Chiucchiuini. All.: Gonini

Arbitro: Pirozzi di Frattamaggiore

Assistenti: Vano di Napoli e Beltrani di Ercolano

Marcatori: 36'pt e 28'st De Stefano (L), 31'st Mastrantoni su rig. (L)

Che spettacolo l'under 15. Non ci sono parole per questi ragazzi che dopo aver battuto Napoli e Roma, sono riusciti a prevalere anche sulla Lazio. Venti punti in classifica dopo nove giornate di campionato: un ruolino di marcia impressionante da parte della truppa di Carbone. Purtroppo non si può dire al momento che sono campioni d'inverno, considerato che la Roma potrebbe scavalcarli al primo posto se vincerà il derby con la Lazio. Poco importa. La prima piazza o la seconda sono di grande spessore per un gruppo costruito da zero che si sta imponendo contro tutto e tutti con idee e grande voglia di vincere. Il match con i capitolini è stato sin da subito molto combattuto, con gli ospiti che hanno avuto l'opportunità di passare in vantaggio al 31' grazie a un calcio di rigore di Petrone che però ha trovato la pronta opposizione di Nunziante. Cinque minuti dopo, a pochi istanti dalla fine della prima frazione, i sanniti hanno gonfiato la rete con De Stefano, tornando negli spogliatoi in avanti di un gol. Nella ripresa lo stesso De Stefano ha raddoppiato, mandando in visibilio i presenti all'Avellola di fede giallorossa. Non è bastata ai biancocelesti la marcatura di Mastantoni dagli undici metri per evitare la sconfitta. Primo posto in classifica per la truppa di Carbone, in attesa del recupero di Roma - Lazio che, come detto, potrebbe consegnare il gradino più alto del podio ai lupacchiotti. Nel frattempo gli stregoncini si godono lo spettacolare girone d'andata, con l'intento di ripetersi nella seconda parte di stagione che comincerà il prossimo 30 gennaio contro il Frosinone all'Avellola.

I risultati della 9^ giornata:

Benevento - Lazio 2-1

Napoli - Cosenza 2-1

Reggina - Lecce 1-2

Roma - Frosinone 2-1

Salernitana - Crotone 1-0

La classifica:

Benevento 20

Roma 19*

Napoli 19

Frosinone 17

Lazio 15*

Reggina 10

Lecce 10

Crotone 7

Salernitana 5

Cosenza 4