Under 15, prima parte di stagione coi fiocchi per il Benevento La truppa di Carbone è la rivelazione del vivaio: vittorie pesanti e ampi margini di crescita

E' stato un girone d'andata coi fiocchi per l'under 15 del Benevento. I giallorossi (nonostante fossero una rosa totalmente rinnovata, con i ragazzi reduci da due anni di pandemia nelle scuole calcio) hanno inanellato una serie di risultati di grande spessore che gli hanno permesso di chiudere al comando della classifica. Purtroppo ancora non gli si può consegnare la palma di campioni d'Inverno: il rinvio del derby tra Roma e Lazio permette ancora ai lupacchiotti di agganciare il primato. Ma non è questo il punto. Aver fatto registrare un simile rendimento, impreziosito dalle pesanti vittorie conquistate contro Napoli, Roma e Lazio, non fa altro che mettere in risalto l'eccellente prima parte di stagione dei ragazzi guidati da Dagoberto Carbone. Una rosa che lascia ben sperare in vista del girone di ritorno e soprattutto del futuro. La crescita di ogni singolo già è stata evidente, ma i margini sono ancora ampi e nella seconda parte di stagione si potranno posizionare ulteriori basi importanti. Alla ripresa, fissata il 30 gennaio, i giallorossi riprenderanno il cammino contro il Frosinone all'Avellola.

Il cammino del Benevento:

1^ Frosinone - Benevento 3-3

2^ Benevento - Cosenza 3-1

3^ Lecce - Benevento 0-2

4^ Benevento - Reggina 0-2

5^ Napoli - Benevento 0-1

6^ Benevento - Roma 3-2

7^ Benevento - Salernitana 2-2

8^ Crotone - Benevento 1-3

9^ Benevento - Lazio 2-1

La classifica:

Benevento 20

Roma 19*

Napoli 19

Frosinone 17

Lazio 15*

Reggina 10

Lecce 10

Crotone 7

Salernitana 5

Cosenza 4

*una partita in meno

Il programma della prima giornata di ritorno (30 gennaio):

Benevento - Frosinone

Crotone - Lazio

Napoli - Lecce

Roma - Cosenza

Salernitana - Reggina