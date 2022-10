Under 15, cinque gol del Benevento al Palermo (FOTO) La compagine di Carbone torna al successo

Benevento - Palermo 5-2

Benevento: Luongo, Siani, Correra (14'st Matrone), Del Gaudio (28'st Russo), Pisani (28'st Falconio), D'Ambrosio (28'st Formicola), Kwete (14'st Battista), Bosso, Iasevoli (28'st Manino), Cuozzo (8'st Giugliano), Infante. A disp.: Inturri, Iuliano. All.: Carbone

Palermo: Florulli, Tartamella (28'st Campora), Ribaudo G., Mazzè (28'st Liguori), Gelardi (28'st Lugaro), Federico (28'st Massei), Pace, Ribaudo A., Ciani (21'st Falco), Colicchia (28'st Profeta), Nicolosi (12'st Motisi). A disp.: Lo Iacono, Mandalà. All.: Sanfilippo

Arbitro: Esposito di Avellino

Assistenti: Gallo e Di Rosa di Torre Annunziata

Marcatori: 20'pt Cocchia (P), 34'pt Infante (B), 36'pt Cuozzo (B), 6'st Pace (P), 15'st Matrone (B), 19'st D'Ambrosio (B), 22'st Giugliano (B)

L'under 15 del Benevento torna al successo grazie all'importante vittoria ottenuta all'Avellola contro i pari età del Palermo. A sbloccare il risultato sono stati gli ospiti al 20' con Cocchia, ma la reazione giallorossa è stata veemente con i gol giunti in rapida successione di Infante e Cuozzo che hanno permesso al Benevento di chiudere la prima frazione in avanti di 2-1. Nella ripresa Pace ha pareggiato i conti per i siciliani. La truppa di Carbone si è scatenata nuovamente poco dopo con le marcature di Matrone, D'Ambrosio e Giugliano che hanno fissato il risultato sul definitivo 5-2. Nella prossima giornata i giallorossi affronteranno in trasferta la Salernitana.

I risultati della 4^ giornata:

Bari - Roma 0-2

Benevento - Palermo 5-2

Cosenza - Salernitana 1-2

Frosinone - Lazio 0-1

Lecce - Reggina 1-4

La classifica:

Roma 12

Salernitana 9

Lazio 9

Benevento 7

Palermo 6

Bari 6

Reggina 4

Frosinone 3

Cosenza 3

Lecce 0