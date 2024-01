Benevento, settore giovanile: soluzione interna dopo l'addio di Carbone Definite le scelte del club per la panchina dell'under 17

Il Benevento ha ridefinito i quadri dopo le dimissioni di Dagoberto Carbone. A guidare l'under 17, precedentemente allenata dall'ormai ex giallorosso, sarà Marco Grande che viene promosso dall'under 15. A sedersi sulla panchina di quest'ultima è Pasquale Piscitelli, giunto in giallorosso da poche settimane dopo la chiusura del rapporto con l'Albanova. Per Piscitelli sarà la prima panchina nel vivaio sannita dopo che in passato ha fatto parte dello staff tecnico di Bovienzo con le compagini Primavera e under 17.