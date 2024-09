Under 15, il Benevento rifila sei reti al Pineto Seconda vittoria consecutiva per la squadra allenata da Festa

Benevento-Pineto 6-0

Benevento: Coppola C.; Cimmino (1'st Marciano), Aprovitola (1'st Coppola F.), Martello, Cuomo M., Triestino, Ferretti (10'st Fontana), Porta (10'st Calabria), De Luca (1'st Cuomo F.), Sorbo (12'st D'Auria), Biancolino (1'st Esposito).

A disp.: Festa, Caccavale. All.: Festa

Pineto: Stortini; Palestini (30'pt Di Toro), D'Alesio, Messina (1'st Spina), Carlinfante, Berardinucci (28'st Cieri), De Benedictis (1'st Micacchionni), Sagnelli, Cardinale (30'pt Sebastiani), Florindi (28'st Savini), Biondi (10'st Giammatei). A disp.: Di Giandomenico, Cellinese. All.: Di Girolamo

Arbitro: Sollazzi di Napoli. Assistenti: Infante e De Risi di Castellammare di Stabia

Marcatori: 11'pt De Luca (B), 26'pt Martello (B), 30'pt, 35'pt Biancolino (B), 39'pt Sorbo (B), 35'st Fontana (B)

Roboante vittoria conquistata dall'under 15 del Benevento contro il Pineto. I giallorossi si sono imposti con il risultato di 6-0, grazie alle reti di De Luca, Martello, Biancolino (per lui una doppietta), Sorbo e Fontana. Per la squadra allenata da Festa si tratta del secondo successo consecutivo, dopo quello conquistato in casa del Cerignola. Nella prossima giornata, i giallorossini saranno di scena in casa del Foggia.

Under 15, i risultati della 2^ giornata:

Ascoli-Pescara 1-5

Benevento-Pineto 6-0

Casertana-Foggia 2-1

Gubbio-Audace Cerignola 3-2

Latina-Arezzo 2-3

Pianese-Perugia 0-19

Ternana-Campobasso 1-1

La classifica:

Perugia 6

Benevento 6

Gubbio 6

Campobasso 4

Pescara 4

Pineto 3

Arezzo 3

Ascoli 3

Casertana 3

Ternana 2

Latina 0

Foggia 0

Audace Cerignola 0

Pianese 0