Under 15, il Benevento è un rullo compressore: Pescara ko all'Avellola I giallorossi conquistano i tre punti al termine di una gara ricca di gol

Benevento-Pescara 5-3

Benevento: Coppola, Cimmino, Aprovitola (23'st Coppola F.), Martello (23'st D'Auria), Cuomo M. (35'st Calabria), Vitelli, Ferretti (7'st Fontana), Porta (23'st De Luca), Esposito (7'st Marciano), Sorbo, Biancolino (35'st Caccavale). A disp.: Festa, Triestino. All.: Festa

Pescara: Cappelletti, Cipollone, Spinosi, Sulpizi (2'st Dell'Orso), Trisi, Antonetti, Maio (17'st Di Giosafatte), Amenta, Amari (17'st Mazzocchetti), Centi (1'st Giancristoforo), Sagazio (1'st Di Pillo). A disp.: Bedori, Piersimone, Castellano, Esposito. All.: D'Ulisse

Arbitro: Posillipo di Caserta. Assistenti: D'Amato di Ariano Irpino e Berardi di Napoli

Marcatori: 3'pt e 13'pt Sorbo, 7'pt e 41'pt Esposito, 16'pt Biancolino, 25'st Giancristoforo, 32'st Mazzocchetti, 41'st Di Giosafatte

Successo ricco di gol per l'under 15 del Benevento che ha battuto all'Avellola i pari età del Pescara. I giallorossi hanno dato vita a un primo testo eccezionale, nel corso del quale hanno messo a segno ben cinque reti con le doppiette di Corpo ed Esposito, oltre alla marcatura di Biancolino. Nella ripresa, il Pescara ha tentato la rimonta, ma sono riusciti a siglare tre marcature con Giancristoforo, Mazzocchetti e Giosafatte. Per il Benevento si tratta della quarta vittoria consecutiva. Nella prossima giornata ci sarà il Campobasso in trasferta.