Benevento, settore giovanile: Cimmino e Martello convocati in Nazionale I due giallorossi parteciperanno al torneo dedicato alla categoria under 15

Ennesima soddisfazione per il settore giovanile del Benevento Calcio. Due giallorossini dell'under 15, Paolo Cimmino e Ciro Martello, sono stati convocati nella Nazionale under 15 per partecipare al prossimo torneo internazionale che si terrà in Portogallo, precisamente dal 12 al 18 dicembre. I due giovani calciatori voleranno a Lisbona con l'intento di crescere e di portare in alto il nome del club di via Santa Colomba. Ovviamente, non è mancata la soddisfazione da parte del presidente Palermo e dal responsabile Simone Puleo, così come da parte del tecnico dell'under 15, Paolo Festa.