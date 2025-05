Under 15, reti bianche tra Benevento e Avellino: tutte le foto del match Pareggio nel derby valido per l'andata degli ottavi di finale

Benevento-Avellino 0-0

Benevento: Porcelli; Caccavale, Aprovitola, Martello, Cuomo M., Vitelli (26'st Triestino), Calabria, Porta, Biancolino (18'st Esposito), Sorbo, Ferretti (36'st Fontana). A disp.: Coppola C., Marciano, D'Auria, Coppola F., Circelli, De Luca. All.: Festa

Avellino: Spinazzola; Cirino, Caramiello, Di Gregorio, Galasso, Borrelli, Acri, Merola, Verrazzo (36'st Luongo), Lamberti, Sorrentino (14'st Barbato). A disp.: Iandolo, D'Avino, Palumbo, Maffaei, Guadagno. All.: Fusco

Arbitro: Palladino di Salerno. Assistenti: Martino e Pesce di Salerno

Reti bianche tra Benevento e Avellino nel match disputato quest'oggi all'Avellola per gli ottavi di finale del campionato under 15. Le due squadre si sono annullate, con l'equilibrio che alla fine ha prevalso. È un risultato che fa sorridere i lupi, considerato che nella gara di ritorno gli basterà non perdere per accedere ai quarti di finale. Il Benevento di Festa dovrà tentare l'impresa di vincere sul campo dei biancoverdi per strappare il pass della qualificazione. Con un pareggio, infatti, passerebbe l'Avellino in virtù del miglior posizionamento in classifica.