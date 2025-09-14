Benevento under 15, Festa: "Col Gubbio partita maschia. Il 4-1 è positivo" Le parole del tecnico giallorosso dopo il successo ottenuto nella prima giornata

Dopo la vittoria ottenuta dall'under 15 del Benevento contro il Gubbio, con il risultato di 4-1, il tecnico giallorosso Festa ha commentato così la prova dei suoi ragazzi: "Il risultato è positivo, la partita è stata dura e maschia. Abbiamo trovato un buon Gubbio, infatti gli ho fatto i complimenti per la buona prestazione. I quattro gol sono arrivati quasi tutti nel finale, la partita è stata in bilico fino alla fine. Nel primo tempo abbiamo sbagliato tanto sotto porta, poi siamo riusciti a risolverla. L'impegno è tanto, ci sono tante cose da migliorare. Occorre impegnarci per portare a termine il lavoro".