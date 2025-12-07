Under 15, Benevento senza freni: arriva l'undicesima vittoria consecutiva I giallorossi si sono imposti in casa della Sambenedettese

Sambenedettese-Benevento 1-3

Sambenedettese: Mambelli, Croci, Narcisi, Bruni, Clementi (27'st Notaro), Campolo (27'st Fanesi), Crocoli, Mori (7'st Perozzi), Pieragostini (27'st Palmioli), Paponi, Fedeli (27'st Foresi). A disp.: Amadio, Bolzan, Cicchi, Quinzi. All.: Incipini

Benevento: Aruta, Sansaro, Gargiulo, Diakite, De Vito (1'st Maglia), Circelli, Grosso La Valle (18'st Mirra), Licciardi (41'st Criscuolo), Di Laora (18'st Laurenza), Renzi (10'st Picarella), Goglia (10'st Giannino). A disp.: Nuzzo, Sarracino, Santarpia. All.: Festa

Arbitro: Nicoletta di Macerata. Assistenti: Sorrentino e Fusari di San Benedetto del Tronto

Marcatori: 27'pt De Vito, 35'pt Di Laora, 31'st Perozzi, 38'st Licciardi

Undicesima vittoria consecutiva per l'under 15 del Benevento che si è imposta anche sul campo della Sambenedettese. I giallorossi sono passati in vantaggio dopo ventisette minuti con De Vito, poi al 35' è arrivato il raddopio di Di Laora. Nella ripresa, Perozzi ha accorciato le distanze, prima della marcatura del definitivo 3-1 siglata da Licciardi. E' un successo che consolida il Benevento al comando della classifica a punteggio pieno dopo undici giornate di campionato. Nella prossima giornata è in programma un big match di assoluto spessore: all'Avellola i giallorossi affronteranno il Perugia, formazione che ha soltanto tre punti di svantaggio rispetto alla capolista sannita.