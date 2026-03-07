Benevento under 15, Picarella e Schetter in coro: "Pronti a sfidare l'Ascoli" I due giallorossi: "Puntiamo a fare bene per consolidarci al primo posto in classifica"

Cresce l'attesa in casa under 15 Benevento in vista del match di domani, quando all'Avellola si presenteranno i pari età dell'Ascoli. La squadra di Festa vuole proseguire il proprio percorso, con l'obiettivo di consolidarsi al comando della classifica, come sottolineato dall'attaccante Picarella: "Io sono qui da diversi mesi ormai e mi trovo molto bene. Ho un buon rapporto con il mister, siamo un gruppo molto unito, come una famiglia. Speriamo di continuare questo percorso nel migliore dei modi e riuscire a portare a casa lo scudetto, che è il nostro obiettivo principale". Picarella è reduce dalla tripletta messa a segno contro il Campobasso: "Sono molto soddisfatto dei gol realizzati e soprattutto della grande prestazione della squadra". A fargli eco l'attaccante Schetter, giunto a gennaio dalla Pasquale Foggia: "Mi trovo molto bene in questa squadra, ho trovato un settore giovanile che ti permette di lavorare nel migliore dei modi. Ovviamente, le differenze con una scuola calcio sono notevoli e ho dovuto subito ambientarmi. La mia caratteristica è quella di segnare e, per il momento, ci sto riuscendo; ovviamente spero di farne ancora il più possibile. Per la prossima partita l’obiettivo è sempre quello di conquistare i tre punti, sperando magari anche in un passo falso del Perugia e cercando di giocare nel migliore dei modi".