U15, il Benevento si gioca la qualificazione in semifinale contro il Monopoli I giallorossi dovranno necessariamente vincere per passare il turno

Massima concentrazione da parte dell'under 15 del Benevento che sabato affronterà il Monopoli per il ritorno dei quarti di finale scudetto. Si riparte dall'1-0 per i pugliesi maturato nella gara d'andata: un risultato che impone alla squadra allenata da Festa di vincere per ottenere la qualificazione alle semifinali. Per passare il turno, il Benevento deve vincere con qualsiasi risultato. Non sono previsti supplementari e rigori: in caso di parità complessiva, che può avvenire soltanto con un successo di misura dei giallorossi, passerebbero quest'ultimi grazie al miglior piazzamento maturato nel corso della stagione regolare. L'appuntamento è fissato a sabato, con fischio d'inizio che avverrà alle ore 12 sul sintetico del campo Avellola. Inutile dire che il Benevento sta preparando nel dettaglio l'incontro, con il chiaro intento di ottenere la qualificazione per proseguire il proprio percorso.