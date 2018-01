Primavera, sconfitta nel test con la Paganese I giallorossi sono scesi in campo al Marcello Torre

E' terminata con il risultato di 5-0 l'amichevole giocata questo pomeriggio al Marcello Torre di Pagani tra la prima squadra della Paganese, militante in serie C, e la Primavera del Benevento. Per i giallorossi è stato un buon test propedeutico al campionato, considerato che il girone di ritorno comincerà il prossimo 20 gennaio con la sfida casalinga contro il Crotone.

Nel corso del primo tempo gli azzurrostellati hanno messo a segno tre reti. Nella ripresa ne sono arrivate altre due, entrambe su calcio di rigore.

Con questo test si è chiusa la settimana di lavoro del Benevento. I sanniti torneranno all'Imbriani lunedì prossimo, per cominciare a preparare al meglio il match di campionato contro i calabresi.

Ecco le formazioni scese in campo:

Paganese: Galli, Della Corte, Bensaja, Carini, Scarpa, Meroni, Talamo, Baccolo, Piana, Picone, Cesaretti. A disp. Marone, Maiorano, Bernardini, Dinielli, Tascone, Grillo, Marigliano, Illuminato, Buonocore, Riccio, Cardone. All. Favo

Benevento: Volzone, Cuccurullo, Rillo, Volpicelli, Sparandeo, De Caro, Ronga, Eletto, Pinto, Donnarumma, Santarpia. A disp. Bruno, Migliarotti, Cavaliere, Giobbe, Ziello, Casillo F., Tambasco, Marchetti, Conte, Casillo G., Parisi. All. Romaniello