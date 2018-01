Primavera, il ritorno del figliol Rutjens: gol e tre punti Lo spagnolo è decisivo contro il Crotone. Ottima la prova di tutta la squadra

Benevento – Crotone 2-1

Benevento (3-5-2): Volzone; Cuccurullo, De Caro, Sparandeo; Marchetti (13'st Ronga), Volpicelli, Donnarumma, Eletto (18'st Rutjens), Rillo; Santarpia (47'st Parisi), Pinto. A disp. Bruno, Cavaliere, Cannavaro, Conte, Giobbe, Ziello, Chiacchio, Casillo. All. Romaniello

Crotone (4-3-3): Figliuzzi; Infusino, Multari (20'st Paparo), Liviera Zugiani (43'st Rodio), Carrozza; Giannotti, Gennari, Araldo (26'st Falzetta); Barillari, Diletto, Sapone. A disp. Latella, Campanile, Adorisio, Gerace, Ruggiero. All. Parisi

Arbitro: Moriconi di Roma 2

Assistenti: Somma e D'Apice di Castellammare di Stabia

Marcatori: 16'st Pinto su rig. (B), 21'st Barilarri (C), 45'st Rutjens (B)

Note: Espulso al 32' Cuccurullo per doppia ammonizione. Minuti di recupero 0'pt e 5'st

Quanto è bello il calcio. Il Benevento vince contro il Crotone a pochi minuti dal triplice fischio, compiendo un altro importante passo in classifica verso la zona play off. A regalare l'intera posta in palio alla truppa di Romaniello è Christian Rutjens: il centrale difensivo è tornato solo da pochi giorni a vestire la maglia giallorossa dopo l'esperienza della scorsa stagione. I sei mesi di distanza sembrava che non fossero mai trascorsi e lo spagnolo si è preso la scena con un gol da vero attaccante, propiziato da un assist al bacio di Donnarumma che ha scritto sulla palla “buttami in rete”.

Il Benevento ha giocato un'ottima partita, aggredendo sin da subito gli avversari che chiudevano benissimo gli spazi. I sanniti provavano a fare male attraverso le corsie esterne, ma non è bastato per rendersi pericolosi. Da registrare, nel primo tempo, oltre a una buona mole di gioco anche diversi tiri da fuori di Volpicelli e Sparandeo che non hanno centrato lo specchio della porta.

Nella ripresa i giallorossi hanno aumentato il ritmo, mettendo in grossa difficoltà gli avversari. Al 16' è arrivato il meritato vantaggio, grazie a un rigore procurato da un ottimo Santarpia e trasformato con freddezza da Pinto. Neanche il tempo di festeggiare che il Crotone è riuscito a riequilibrare il punteggio: a gonfiare la rete è stato Barillari, bravo a insaccare alle spalle di Volzone un assist proveniente dall'out sinistro. Come se non bastasse, pochi minuti dopo il Benevento si è trovato in inferiorità numerica a causa della doppia ammonizione rimediata da Cuccurullo.

Nonostante l'uomo in meno, i giallorossi non si sono persi d'animo e hanno cominciato ad attaccare con maggiore foga. La gara si è spostata sul totale equilibrio: entrambe potevano passare in vantaggio da un momento all'altro. Al 41', tra l'altro, Pinto ha sprecato una ghiotta occasione a tu per tu con Figliuzzi, il quale ha sventato la minaccia con una bella uscita che ha rubato il tempo giusto all'attaccante sannita.

Mentre tutto sembrava avviarsi verso il pareggio, Donnarumma ha sfruttato al meglio una punizione dalla trequarti, pescando dal cilindro un assist perfetto per la testa di Rutjens che in girata non ha lasciato scampo all'estremo difensore calabrese, facendo esplodere di gioia i compagni di squadra e il pubblico presente.

La Primavera ha cominciato il 2018 nel migliore dei modi, con uno sguardo verso le prime quattro della classifica. Il sogno play off non è un'utopia. Vamos a ganar.