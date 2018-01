Primavera, pareggio tra Foggia e Benevento Il Benevento è passato due volte in vantaggio, ma non è riuscito a mantenere il risultato

Foggia – Benevento 2-2

Foggia: Sarri, Cascione, De Filippo, Vallario (33'st Morra), Betti, Pertosa, Rosi (12'st Schena), Amabile, Sorgente (12'st Muscatiello), De Cristofaro, Cavallini. A disp. Lanzetta, Rizzi, Visani, Caruso, Rizzelli, Sprecace. All. Pavone

Benevento: Volzone, Rutjens, Rillo, Eletto (33'st Cavaliere), Sparandeo, De Caro, Ronga (4'st Parisi), Volpicelli, Conte, Donnarumma, Santarpia (35'pt Giobbe). A disp. Bruno, Chiacchio, Casillo, Cannavaro. All. Romaniello

Arbitro: Nicoletti di Catanzaro

Assistenti: Bruni di Brindisi e Politi di Lecce

Marcatori: 14'pt Volpicelli (B), 17'pt Vallario (F), 26'pt Conte (B), 47'pt Cavallini (F)

Come accaduto nella gara di andata, Foggia e Benevento si sono annullate a vicenda dando vita a uno scoppiettante e combattuto pareggio. Il risultato finale è stato di 2-2. E' accaduto tutto nel primo tempo. Al 14' i giallorossi sono passati in vantaggio grazie a un gol messo a segno da Volpicelli. La gioia dei sanniti è durata poco, considerato che tre minuti più tardi il Foggia ha risposto con la marcatura siglata da Vallario.

La truppa di Romaniello non si è persa d'animo e al 26' ha punito ancora una volta la retroguardia pugliese grazie alla rete realizzata da Conte. A pochi minuti dalla fine del primo tempo, i padroni di casa sono stati bravi a pareggiare con Cavallini. Nella ripresa ci sono state diverse occasioni da entrambe le parti, ma il risultato è rimasto invariato, permettendo alle due squadre di uscire dal campo con un punto a testa. Per gli stregoni è un pareggio che non compromette la risalita verso la zona play off, distante solo tre lunghezze.

Nella prossima giornata ci sarà la sfida tra Benevento e Perugia all'Imbriani.