Primavera, il Benevento sfida il Perugia Il match si giocherà all'Imbriani. Fischio d'inizio alle 14.30

Domani pomeriggio la Primavera tornerà in campo all'Imbriani. I giallorossi affronteranno alle 14.30 i pari età del Perugia. E' una sfida molto importante per la truppa di Romaniello che dovrà cercare di ottenere i tre punti per tenere vivo il discorso play off. Non faranno parte della contesa gli infortunati Iaquinto, Filogamo, Ziello, Casillo, Tambasco e Marchetti. Appiedato per squalifica (tre giornate) Rutjens.

Ecco il programma della 16^ giornata:

Cagliari – Avellino

Bari – Foggia

Ascoli – Frosinone

Ternana – Palermo

Benevento – Perugia

Salernitana – Pescara

Riposa: Crotone

La classifica: Cagliari 32, Palermo 27, Ascoli 26, Crotone e Frosinone 22, Perugia 20, Benevento e Pescara 19, Ternana 18, Foggia 17, Bari 16, Salernitana 12, Avellino 0